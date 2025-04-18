إسرائيل: قاصران بايعا تنظيم "داعش" وخططا لهجوم مسلح على كنيس يهودي في اللد

قدمت النيابة العامة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد قاصرين، مواطن إسرائيلي وفلسطيني من الخليل، يبلغان من العمر 16 و17 عاما، "للاشتباه في مبايعتهما لتنظيم ’داعش’ والتخطيط لهجوم إطلاق نار على كنيس يهودي في مدينة اللد قرب تل أبيب:.

وفي الصيف المنصرم، بدأ القاصر الإسرائيلي في التواصل مع أعضاء "داعش" والمتعاطفين معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ يتعاطف مع أيديولوجيتها. وقام القاصر بتصوير نفسه وهو يعلن الولاء لتنظيم "داعش" وزعيمه، ثم أرسل الفيديو إلى جهة اتصاله داخل التنظيم.

وبسبب إقامته في إسرائيل، عُرضت عليه فرصة تنفيذ هجوم إرهابي ضد المدنيين باسم المنظمة، فقبل ذلك. وقد اختار القاصر كنيسًا يهوديًا في اللد كهدف للهجوم، بل وأرسل صورة للموقع إلى جهة اتصاله. وكان القاصر قد خطط في البداية لتنفيذ هجوم إطلاق نار خلال صلاة السبت، عندما يكون المكان مزدحما، لكنه واجه صعوبة في الحصول على سلاح.

ونتيجة لذلك، اختار وضع خطة حيث يقوم شخص آخر قام بتجنيده بتشتيت انتباه حارس الأمن في الموقع، وبينما يقوم القاصر بطعن الحارس، يأخذ هو مسدسه ويبدأ في إطلاق النار. وتذكر لائحة الاتهام أيضًا أن الشخص الذي اتصل بالقاصر أرسل "تعليمات لإدخال المادة القاتلة التي سيتم استخدامها في الهجوم".

والتقى المواطن الإسرائيلي بالقاصر الآخر في الخليل وأخبره أنه بايع تنظيم "داعش" وعرض عليه الانضمام إليه. ولم يتم تنفيذ الهجوم في نهاية المطاف بعد إلقاء القبض على شريكهم في التنظيم في الأردن. ورغم ذلك، واصل القاصر علاقاته مع مؤيدي "داعش" في الخارج، واستمر "في التعبير عن استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في إسرائيل".