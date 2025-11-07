الرئيس السوري: السعودية وتركيا وقطر والإمارات والأردن ساعدت سوريا في رفع العقوبات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إن"السعودية وتركيا وقطر والإمارات والأردن ساعدت سوريا في رفع العقوبات" ، واشاد بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليه ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد تأييد 14 دولة، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن أمله في إجراء المزيد من النقاشات بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض، الاثنين الوشيك ، للقاء الرئيس دونالد ترمب.

جاءت تصريحات الرئيس السوري في مقابلة مع "الشرق"، والتي أجريت على هامش مشاركته في قمة المناخ COP 30 بالبرازيل، وتابع "أول مرة منذ فترة طويلة يجمع فيها مجلس الأمن على شيء، والحمد لله أنه كان شيئاً متعلقاً بسوريا"وأضاف "هذا القرار في الاتجاه الصحيح، من غير المعقول أن يكون رئيس دولة مصنف، ولديه علاقات كثيرة مع كل هذه الدول المعنية".

واعتبر أن سوريا "استطاعت صنع توافق كبير بين دول من الصعب أن تتوافق على شيء، وهذا مؤشر إيجابي لربما يكون بداية لحل الكثير من المشاكل العالقة في العالم".وقال إن سوريا بدأت تأخذ دورها الإقليمي والعالمي، وهذا أمر "يصب في مصلحة الجميع"، مضيفاً أن سوريا تاريخياً مثلت وزناً كبيراً، وأن الوضع الطبيعي لها هو إقامة علاقات جيدة مع كافة دول العالم.

وكان مجلس الأمن، قد رفع، أمس الخميس، العقوبات المفروضة على الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بعدما حظي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.