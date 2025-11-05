مصر تتحرّك لمنع مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

تجري مصر، وفقًا لتقارير صحفية، محادثات مكثّفة مع واشنطن بهدف منع انضمام تركيا إلى القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

وذكر تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية المقرّبة من حزب الله، أنّ غياب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن الاجتماع الوزاري العربي–الإسلامي في إسطنبول قبل يومين شكّل مؤشراً إضافياً على تصعيد مصري تجاه أنقرة، التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى القوة، وهي خطوة ترفضها القاهرة بشدّة.

وبحسب مصادر مصرية، تسعى القاهرة إلى استبعاد تركيا من المشاركة مقابل منحها دوراً أوسع في عملية إعادة الإعمار، في حين تخشى من تنامي النفوذ التركي في غزة وتحاول الاستفادة من الرفض الإسرائيلي لوجود قوات تركية في القطاع.

وأوضح المصدر أن التحفّظ المصري مرتبط بعوامل أمنية تتعلّق بالحدود مع غزة، وأخرى سياسية نابعة من التنافس مع أنقرة على النفوذ الإقليمي. وأضاف أن المشاورات مع الولايات المتحدة تجري في ظل مساعٍ سعودية وإماراتية لدفع تركيا إلى لعب دور بديل عن مصر في غزة.