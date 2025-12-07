بعد مقتل أبو شباب: عناصر ميلشيات بدأوا تسليم أنفسهم لحماس

بدأ عدد من عناصر الميليشيات والعشائر في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسليم أنفسهم إلى حركة حماس، وذلك عقب مقتل القيادي ياسر أبو شباّب، وسط توقعات بأن يكون الأمر بمثابة "تأثير الدومينو" على الميليشيات الأخرى، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية لهيئة البث الرسمية "كان".

حماس منحت في نهاية الأسبوع الماضي مهلة مدتها 10 أيام لعناصر الميليشيات المسلحة لتسليم أنفسهم، فيما بادر أحد قادة العشائر إلى الانسجام مع الحركة، مشيراً إلى أن مصير أبو شباّب كان نتيجة لتعاونه مع إسرائيل. وأوضح قائلاً: "العشائر قلقة جداً من الميليشيات الممولة من إسرائيل، فهي ستختفي مهما حاولت إسرائيل دعمها، وهدف هذه الميليشيات هو كشف أنفاق ومقاتلي حماس، أي تنفيذ ما لم تنجح إسرائيل في تحقيقه خلال سنتين".

في المقابل، صرّح حسام الأسطل، قائد إحدى الميليشيات في خان يونس والمتعاون سابقاً مع أبو شباّب، بأن مقتله لن يؤثر على أنشطة الميليشيات في القطاع. وأشار إلى أن خلف أبو شباّب، غسان أ-دهيني، سيواصل العمل بنفس النهج العسكري للميليشيا. وقال الأسطل: "حماس تحاول إدخال عملاء بينهم، لكننا سنكشفهم سريعاً. رغم مقتل أبو شباّب، هناك المئات منا ضمن مختلف التنظيمات، وحماس تحاول التقليل من شأننا بالادعاء أننا مجرد عشرات، وهذا غير صحيح". وأضاف أن الميليشيات المسلحة والمزودة بالأسلحة من إسرائيل قادرة على مواجهة حماس، وأن "نهاية التنظيم الإرهابي قريبة".