"بي بي سي" تتعهد بمراجعة تغطيتها الإعلامية في أعقاب الجدل الدائر حول بث فيلم وثائقي عن غزة

أعلن مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه حقق "بعض التقدم بشأن القضايا التي أثيرت خلال اجتماع مع المدير العام تيم ديفي ومسؤولين كبار آخرين، والذي عقد في أعقاب الجدل الدائر حول بث الفيلم الوثائقي ’غزة: كيف تبقى على قيد الحياة في منطقة حرب’".

وتأتي هذه الإجراءات وسط انتقادات مستمرة لتغطية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للصراع في غزة، والتي تتهمها بعض الجماعات بالتحيز في تقاريرها عن إسرائيل والفلسطينيين..

وجاء الاجتماع، الذي عقد في العشرين من مارس/آذار المنصرم، في أعقاب إنذار نهائي من إحدى منظمات المجتمع اليهودي حدد موعدا نهائيا لعيد الفصح لتطوير "قائمة من الإجراءات الواضحة التي ينبغي على هيئة الإذاعة البريطانية اتخاذها لمعالجة قضايا التحيز في تغطيتها وتحسين معاملتها للموظفين والمقاولين اليهود".

ومنذ هذا الاجتماع، تعهدت إدارة هيئة الإذاعة البريطانية بالعديد من الالتزامات:

- تعهدت هيئة الإذاعة البريطانية العامة بإطلاق مراجعة موضوعية مستقلة لتغطيتها للصراع بين إسرائيل وغزة، ويجري حاليا وضع شروط وتوقيت هذه المراجعة. وطلب المجلس أن تشمل هذه المراجعة خدمة بي بي سي العربية، التي أثارت مخاوف خاصة.

- يجري حاليا إجراء تحليل واقعي شامل لإنتاج الفيلم الوثائقي المثير للجدل "غزة: كيف نبقى على قيد الحياة في منطقة حرب"، وقد طلب المجلس تقديم تقرير حول نتائج هذا التحليل في أقرب وقت ممكن.

- وأكدت الإدارة أنه سيتم فحص القضايا المتعلقة باستخدام اللغة والترجمة، بما في ذلك السياسة المتعلقة بترجمة مصطلحي "يهود/يهودي"، كجزء من هذين التعديلين.

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها قدمت تدريبًا حول معاداة السامية خلال العام المنصرم لأعضاء مختلفين في غرفة الأخبار لديها، وتدرس خططًا لتوسيع هذا التدريب على نطاق أوسع. ونظراً للمخاوف الخطيرة بشأن صحة ورفاهية الموظفين اليهود في هيئة الإذاعة البريطانية، فإن المجلس ملتزم بضمان أن تكون جودة ومحتوى هذا التدريب متوافقين مع توقعات المجتمع اليهودي.