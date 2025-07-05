تحذير أوروبي :"ايران يمكن أن تسرع تطوير أسلحتها النووية سرا"

قد يعجبك أيضًا -

يُقدّر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية تسببت في أضرار جسيمة، لكنها لم تُدمّر البرنامج النووي الإيراني، والأهم من ذلك كله بأنها "لم تدمر نوايا النظام أيضا" بتطوير سلاح نووي. ووفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست السبت، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين كبار، أن الضربة العسكرية قد تُشجّع طهران على تسريع تطوير أسلحتها النووية، هذه المرة سرًا ودون رقابة.

ويقول الأوروبيون أن السبيل الوحيد لمراقبة النشاط النووي الإيراني هو استئناف المفاوضات الدبلوماسية، لكنهم يخشون أن يصبح هذا الاحتمال مستبعدًا بشكل متزايد. ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الهجمات التي شنّتها إسرائيل أولًا، ثم الولايات المتحدة، لم تُدمّر البنية التحتية فحسب، بل عززت أيضًا التقدير في طهران بأنه في غياب رادع نووي، سيكون عُرضة لمزيد من الهجمات. وصرح ميشيل دوكلو، الدبلوماسي الفرنسي السابق، قائلًا: "من المُرجّح أن يلجأ النظام إلى خطوة سرية نحو امتلاك قنبلة".

ووفقًا للتقرير، فإن الخطوة الإيرانية الأخيرة - تعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أدّت إلى مغادرة المفتشين للبلاد، تاركين المنشآت النووية فعليًا دون أي إشراف خارجي. تخشى أوروبا الآن أن تكون هذه خطوة أخرى تُبعد احتمال التوصل إلى اتفاق جديد، وتُعزز التقدير بأن النظام الإيراني اختار مسار السرية والتصعيد.