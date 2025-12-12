العاصفة بيرون: مصرع شخص وإصابة عشرات آخرين بسبب السيول والبرد القارس في إسرائيل

.عثرت فرق الطوارئ صباح الجمعة على رجل في الخمسينيات من عمره متوفى في حي شيخ جراح في القدس، بعد تعرضه لدرجة حرارة منخفضة شديدة (هبوط حرارة الجسم). وأفاد مسعفو نجمة داوود الحمراء بأن الرجل كان شخصًا فاقدًا للوعي وبارد جدًا عند ملامسته، وهو مستلقي في بركة ماء، ولم تتمكن الفرق إلا من تأكيد وفاته في المكان.

وقال المسعف : «عند وصولنا وجدنا رجلًا في الخمسينيات مستلقيًا في بركة ماء، فاقدًا للوعي وباردًا جدًا. أسرعنا إلى إخراجه، لكن للأسف كان بلا علامات حياة، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته».

حوادث إضافية بسبب السيول

في وقت لاحق صباح الجمعة، تم الإبلاغ عن حوادث خطرة لأطفال صغيرين انجرفا إلى قناة مياه في بيت شيمش. وأوضح المسعف شموئيل أرييلي: «عند وصولنا وجدنا طفلين ملابسهما مبللة بالكامل بجانب قناة المياه، بعد أن تم إنقاذهما من قبل أحد المارة. قمنا بتدفئتهما في سيارة الإسعاف وتغطيتهما ببطانيات حرارية، وفحصنا حالتهما الطبية، ولم يكن هناك حاجة لنقلهما إلى المستشفى».

جهود الإنقاذ والاضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة

أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن الليل شهد عمليات إنقاذ واسعة بمساعدة الشرطة والجيش، لاستجلاء محاصرين بسبب الأمطار والسيول في مناطق عدة مثل أشكلون، بيت شكما، كريات جات وأوضحت أن الفرق تعاملت مع 58 حادثة إنقاذ وسيول خلال الليل.

في كريات جات، شهدت المنطقة حادثًا نادرًا حيث فاض نهر اجتاح الشوارع المجاورة وأغرق حيًا سكنيًا، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة. على مدار الليل، عملت فرق الإنقاذ والإطفاء بالتنسيق مع السلطات المحلية لإجلاء السكان المحتجزين وخفض مستوى المياه.