استطلاع إسرائيلي: دعم واسع للحلول العسكرية رغم تنامي القلق من العزلة الدولية

كشف تقرير "مؤشر السياسة الخارجية 2026"، الصادر عن مركز "متفيم" الإسرائيلي المتخصص بمتابعة السياسة الخارجية، عن استمرار الدعم الشعبي في إسرائيل للخيارات العسكرية والسياسات الأمنية، رغم تزايد المخاوف من تدهور مكانة إسرائيل الدولية واتساع العزلة السياسية منذ اندلاع الحرب في غزة.

قلق من العزلة الدولية رغم تحسن صورة إسرائيل

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري مطلع يونيو/حزيران 2026، ارتفاع تقييم الإسرائيليين لمكانة إسرائيل الدولية مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع متوسط التقييم من 4.39 إلى 5.18 من أصل 10 درجات.

ورغم ذلك، عبّر نحو ثلثي المشاركين عن قلقهم من تحول إسرائيل إلى "دولة منبوذة" على الساحة الدولية، في ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوتر مع دول غربية ومؤسسات دولية.

كما أظهر التقرير استمرار الانقسام السياسي الداخلي، إذ منح مؤيدو أحزاب الائتلاف الحاكم تقييماً أكثر إيجابية لأداء الحكومة في السياسة الخارجية، بينما أبدى مؤيدو المعارضة مواقف أكثر تشاؤماً.

ألمانيا والإمارات بين أبرز الشركاء

وبيّن الاستطلاع أن ألمانيا ما زالت تُعتبر الدولة الأهم لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، بنسبة 45%، تلتها بريطانيا والصين.

كما سجلت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الأهمية الاستراتيجية لدى الإسرائيليين، بعدما قفزت من 5% إلى نحو 19% خلال عام واحد، في مؤشر على تنامي أهمية العلاقات الخليجية في الوعي الإسرائيلي.

انتقادات لإدارة ترامب بشأن المنطقة

وفي ما يتعلق بالسياسة الأميركية، أظهرت النتائج مواقف نقدية تجاه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ رأى 35% من المشاركين أن خطواته الأخيرة في غزة وإيران ولبنان أضرت بالمصالح الإسرائيلية، بينما اعتبر 28% أنها قد تخدم إسرائيل على المدى القصير فقط.

ولم تتجاوز نسبة من رأوا أن سياسة ترامب تخدم المصالح الإسرائيلية بشكل واضح 14% فقط.

معارضة لحل الدولتين وتأييد لاستمرار الحرب

وأظهرت نتائج التقرير رفض أغلبية المستطلعين لصفقة إقليمية تشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب تطبيع عربي شامل.

كما أيد 37% العودة إلى الحرب واحتلال قطاع غزة بالكامل بهدف القضاء على حركة حماس، فيما دعم 17% استمرار الضغط العسكري والسياسي الحالي.

في المقابل، أيدت أقلية الدفع نحو بديل سياسي في غزة بدعم دولي وإقليمي، بينما بقي حل الدولتين في مرتبة متأخرة مقارنة بخيارات ضم الأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحرب مع إيران تعزز التأييد للحلول العسكرية

وفي الملف الإيراني، أظهر الاستطلاع دعماً واسعاً للخيارات العسكرية، إذ أيد 49% استئناف الحرب بهدف إسقاط النظام الإيراني، مقابل 12% فقط فضلوا السعي إلى اتفاق سياسي جديد.

كما اعتبر معظم المشاركين أن المواجهة مع إيران عززت فرص التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، بخلاف الحرب في غزة التي رأى كثيرون أنها أضرت بالعلاقات الإقليمية.

تأييد لاستمرار الضغط العسكري في لبنان وسوريا

وفي ما يخص لبنان، اعتبر 66% أن “الحزام الأمني” الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان يخدم أمن سكان الشمال على المدى الطويل، فيما فضّل أغلب المشاركين مواصلة الضغط العسكري على حزب الله بدلاً من الحلول الدبلوماسية.

أما في الملف السوري، فقد تراجع التأييد لإسقاط النظام السوري عسكرياً، مقابل ارتفاع الدعم للتوصل إلى ترتيبات أمنية أو اتفاقات طويلة الأمد مع دمشق، مع استمرار وجود تيار يؤيد بقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

انقسام سياسي حول الوسائل لا الأهداف

وخلص التقرير إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة قلق متزايدة من العزلة الدولية وتراجع صورة إسرائيل عالمياً، لكنه في الوقت ذاته يواصل دعم السياسات الأمنية والحلول العسكرية ويرفض تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن الخلاف بين الحكومة والمعارضة لا يتمحور حول استخدام القوة العسكرية بحد ذاته، بل حول إدارة المصالح الاستراتيجية والعلاقات مع الغرب والعالم العربي، في ظل استمرار الاستقطاب السياسي الداخلي.