الصين ضد نتنياهو: "تصريحاته كاذبة وتضر بالعلاقات بين البلدين"

أعلنت الصين اليوم (الخميس) أنها ترفض ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنها تدير "حصار معلوماتي" ضد إسرائيل، وحذرت من أن مثل هذه التصريحات قد تضر بالعلاقات بين البلدين.

وفقًا للتقرير في صحيفة "غلوبال تايمز"، نشرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه تصريحات نتنياهو بأنها "كاذبة تمامًا وتضر بالعلاقات بين الصين وإسرائيل". وأضاف المتحدث باسم السفارة: "الصين مصدومة من تصريحات الزعيم الإسرائيلي، قلقة للغاية وتعترض عليها بشدة".

جاء الرد بعدما اتهم نتنياهو يوم الاثنين الماضي عدة دول، من بينها الصين، وقال إنها تحاول فرض "حصار معلوماتي" على إسرائيل.

في بيانها أشارت السفارة إلى أنه لا يوجد مبرر لنسب الانتقادات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصين، وأكدت أن المجتمع الدولي موحد في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة - سواء لإيقاف القتال أو للسماح بالإفراج عن المختطفين.

وجاء في البيان أيضاً أن "إسرائيل بحاجة إلى حكمة سياسية ودبلوماسية إبداعية، وليس فقط إلى عمليات عسكرية وقصف متواصل". ودعت السفارة إسرائيل إلى الاستجابة للنداءات الدولية، ووقف الحملة العسكرية في القطاع، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار من شأنه أن يمنع تفاقم إضافي للأزمة الإنسانية.