حسن نصر الله يؤكد استعداد حزب الله للقتال بمفرده في حال نشوب حرب ضد إسرائيل

في تطورات جديدة للوضع الأمني بالشرق الأوسط، نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، استنادًا إلى سبعة مصادر مختلفة، عن لقاء جرى في فبراير الماضي بين زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، تناولا فيه إمكانية وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان. وفي هذا اللقاء، أعرب نصر الله عن رغبة حزب الله في خوض القتال بمفرده، مطالبًا إيران بالتنحي جانبًا إذا ما تطورت الأوضاع إلى نزاع مسلح مع إسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن هذا كان الاجتماع الثالث بين الطرفين منذ 7 أكتوبر، وتناول النقاشات احتمالية الهجوم الإسرائيلي وتأثيره على الوضع الإقليمي، خاصة مع الضغوط المتزايدة التي قد تُفرض على إيران لتصعيد استخدام قوتها العسكرية. من جهته، أكد نصر الله على استقلالية قرار حزب الله في القتال، مشددًا على عدم رغبته بجر إيران إلى الحرب.

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة على الموقف في طهران ولقاءات جمعت ممثلين عن منظمات وكيلة لإيران في المنطقة، أن هناك توافقًا على ضرورة تجنب الوقوع في "فخ" يبرر توسع الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتسعى إيران، وفقًا لمصادر رويترز، إلى تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب شاملة، مع العلم بالتداعيات الوخيمة التي قد تنجم عن النزاع، بما في ذلك تأثيره على المنشآت النووية الإيرانية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وتؤكد المصادر الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية على رغبة طهران في الحفاظ على الاستقرار وتجنب الحرب. وتشير التقارير إلى استمرار إيران في سياسة عدم الدخول في نزاعات مباشرة مع إسرائيل، متبعة بذلك نهجًا متحفظًا منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.