الجيش الإسرائيلي: مقتل رئيس استخبارات حزب الله في سوريا بالغارة التي استهدفت هاشم صفي الدين

هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة أهدافا استخباراتية لحزب الله في دمشق، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي كشف أنه خلال الهجوم قبل شهر والذي استهدف الضاحية الجنوبية ما أسفر عن مقتل القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين وعلي هزيمة، قتل أيضا محمود محمد شاهين المسؤول عن وحدة استخبارات حزب الله في سوريا.

ووفقا لتقارير سورية هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم منطقة السيدة زينب، حيث وقعت عدة عمليات اغتيال خلال الأشهر الأخيرة وإن الهجوم استهدف ثلاثة نقاط في ضواحي دمشق، في محيط الفندق في مطار دمشق ومحيط قرية نجها . وأفيد عن مقتل ناشطين لحزب الله وخمسة نشطاء آخرين في الهجوم على مزرعة الحسينية في دمشق والتي يستخدمها حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفقا للمرصد السوري.

وشغل محمود محمد شاهين عددا من المناصب في حزب الله، وفي مقر الاستخبارات قبل توليه منصب المسؤول عن مقر الاستخبارات في سوريا منذ عام 2007. مع السنوات اكتسب أقدمية وخلق علاقات عمل وثيقة مع النظام السوري ومسؤولي المحور الإيراني. في إطار منصبه، قاد عملية بناء قوة بمجالات الاستخبارات بالتعاون مع مسؤولي المحور المختلفين.