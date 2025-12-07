بعد حوالي عام: تطور بتحقيق جريمة قتل رئيس منظمة الجريمة من الطيرة

بعد مرور ما يقارب سنة على مقتل أحد رؤساء منظمات الجريمة في الطيرة وسط إسرائيل، مروان ناصر - تبرز تطورات في التحقيق: مشتبه إضافي بالتورط في جريمة القتل كان هاربًا تم اعتقاله اليوم (السبت) في الضفة الغربية. المشتبه، من سكان الطيرة في العشرينات من عمره. حتى الآن تم تقديم لوائح اتهام ضد اثنين من أصل خمسة من المشتبهين - والذين تمت محاكمتهم بتهمة القتل.

مروان ناصر كما يُذكر أُطلق عليه النار من مسافة قريبة وقُتل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية، وكان أول ضحية جريمة قتل في المجتمع العربي عام 2025.

في شهر أيار الماضي نُشر كما هو معروف أن الشرطة فكّت لغز جريمة قتل ناصر، الذي وُجد مقتولًا بالرصاص داخل سيارة. الخلفية كما ذُكر - نزاع عنيف ومستمر بين الضحية وبين منظمة "أبناء الأحياء" التي تنشط في المدينة. تم تقديم تصريح مدعٍ حينها ضد مشتبهين اثنين من بين خمسة، في العشرينيات من عمرهم - حمزة حازكية وصابر مصاروة، وبعد ذلك قُدّم ضدهما لائحة اتهام بتهمة القتل في ظروف مشددة.

وقعت جريمة القتل في يناير الماضي كما ذُكر، عندما نصب المشتبه بهما كمينا للضحية وأطلقا النار عليه بواسطة كلاشينكوف ومسدس من مسافة قريبة أثناء قيادته سيارته أمام منزله. أُعلنت وفاة ناصر في المكان. فرّ الاثنان إلى مكان آخر حيث أضرموا النار في السيارة التي استخدموها لتنفيذ الجريمة بهدف طمس آثارهم. وفي الوقت نفسه، كانت بانتظارهم سيارة أخرى أقلّتهم من المدينة إلى شقة سرية في تل أبيب. الآن، كما ذُكر، تم اعتقال مشتبه آخر بالضلوع في الجريمة كان هارباً وذلك في المناطق الفلسطينية.