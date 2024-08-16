قطاع غزة: تسجل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في مدينة دير البلح

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان، مساء الجمعة، "تسجيل أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لطفل يبلغ من العمر 10 شهور"، مشيرة إلى أنه "لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أطراف النزاع في قطاع غزة بتطبيق هدنة إنسانية 7 أيام، من أجل تطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال، الذي بات يشكل "تهديداً جديداً" لأطفال القطاع.

وأكد البيان على أن "الوزارة بصدد تنفيذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات"، لافتة إلى "توفير 1.2 مليون جرعة من طعم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ’يونيسف’، والعمل جار لتوفير 400 ألف جرعة أخرى".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الأطباء اشتبهوا في وجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمان، تأكدت إصابة الرضيع.

وشددت على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نجمت عنه كارثة صحية بشهادة المنظمات الدولية، كما أن نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توفر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، خلق بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح.