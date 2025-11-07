رغم علاقاتها مع إسرائيل: لماذا انضمت كازاخستان الى اتفاقيات إبراهيم؟

خلال مؤتمر صحفي عُقد الليلة الماضية، طُرح سؤال على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول جدوى انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام رغم أن لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ سنوات.

ترامب أحال السؤال أولاً إلى نائبه جاي دي فانس، الذي قال إن الخطوة "تضيف زخمًا جديدًا إلى مسار اتفاقات أبراهام"، قبل أن يتحدث وزير الخارجية ماركو روبيو موضحًا أن "اتفاقات أبراهם تتجاوز مجرد افتتاح سفارات أو تبادل دبلوماسي — فهي تمثل رؤية أوسع للتعاون الإقليمي والسلام الاقتصادي".

وفي ختام المداخلة، قال ترامب إن الفرق الحقيقي في هذه الخطوة يتعلق بالهجوم الأخير على إيران، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت كازاخستان إلى تعزيز موقعها ضمن محور الدول الداعمة للاستقرار.

يُذكر أن كازاخستان تُعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وكانت تقارير سرية قد كشفت عام 2009 أنها حاولت نقل يورانيوم إلى إيران، في خرق محتمل للقيود الدولية في ذلك الوقت.

ويرى مراقبون أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام يعني إغلاق هذا المسار نهائيًا، وإشارة واضحة إلى تحول جيوسياسي مهم في آسيا الوسطى.