"تدرب وحاول تجنيد أشخاص لمساعدته": إحباط عملية إطلاق نار كبيرة خلال شهر رمضان في القدس

أحبطت الشرطة والشاباك عملية إطلاق نار ضد قوات الأمن والمدنيين في القدس خلال شهر رمضان، بحسب بيان مشترك صدر اليوم (الأحد) عن المتحدثين باسم الشرطة والشاباك.

وكجزء من عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال عدي مبرشم، من سكان قرية المكر شمال إسرائيل، للتحقيق معه من قبل الشاباك. وقالت الشرطة في بيان: “تبين في التحقيق الذي أجراه أن عدي خطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار عند بوابة العامود في البلدة القديمة في القدس الشرقية، ضد ضباط شرطة و/أو مواطنين يهود في شهر رمضان وذلك من خلال استخدام مسدس كان بحوزته”.

كما تبين من خلال التحقيق أنه من أجل تنفيذ خطته قام بشراء سلاح غير قانوني وقام بتدريبات على إطلاق النار به، ثم تم ضبط السلاح بحوزة شقيقه الذي تم القبض عليه أيضًا في القضية. كما حاول عدي تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ الهجوم والذين تم العثور عليهم واحتجازهم لاستجوابهم للاشتباه في كونهم جزءًا من الخلية.

وفي نهاية جميع عمليات التحقيق، نجحت الشرطة والشاباك في تشكيل بنية أدلة ضد المشتبه بهم، وخلال هذه العملية، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد عدي وشقيقه، لمساعدته في إخفاء المسدس الذي كان بحوزته.

وعلق مسؤول في الشاباك قائلا إن "الحديث يدور عن احباط هام في ضوء التقييم بأنه إذا تم تنفيذ خطته للهجوم خلال شهر رمضان، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الهدوء ويؤدي إلى تصعيد خطير في منطقة القدس خلال فترة التوترات الأمنية الشديدة".