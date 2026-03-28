في جولة له في دول الخليج، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إلى قطر بعد توقفه في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال إنه عقد "اجتماعات مهمة".

جولة زيلينسكي تجري في الوقت الذي تتعرض فيه دول الخليج لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران، حيث تسعى الجمهورية الإسلامية إلى توسيع نطاق الأعمال العدائية في ظل الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب زيلنسيكي في منصة اكس "الإمارات العربية المتحدة. منذ عدة أسابيع، يعمل الأوكرانيون هنا للمساعدة في حماية الأرواح. التقيت بأعضاء فريقنا هنا وناقشنا النتائج الأولية والاستنتاجات الرئيسية من عملهم في الإمارات، بالإضافة إلى عدة مقترحات".

وتابع"ناقشنا الوضع الأمني في الإمارات، والضربات الإيرانية، وحصار مضيق هرمز الذي يؤثر بشكل مباشر على سوق النفط العالمي. ومن المهم لجميع الدول الطبيعية ضمان الاستقرار وحماية الأرواح في ظل التهديدات الحالية,".

في السعودية، أعلن زيلينسكي عن تأمين "اتفاق مهم بين وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بشأن التعاون الدفاعي."

تم توقيع الوثيقة قبل اجتماعنا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود. إنها تضع الأساس للعقود المستقبلية، والتعاون التكنولوجي، والاستثمار. كما تعزز الدور الدولي لأوكرانيا كمانح للأمن.

شدد زيلينسكي على مركزية التهديد الإيراني بالنسبة للشراكة الاستراتيجية الجديدة.

"نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا وأنظمتنا مع المملكة العربية السعودية والعمل معًا لتعزيز حماية الأرواح. الآن، وبعد دخولنا العام الخامس، يواجه الأوكرانيون نفس نوع الهجمات الإرهابية – الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة – التي ينفذها النظام الإيراني حاليًا في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. كما أن لدى المملكة العربية السعودية قدرات تهم أوكرانيا، ويمكن أن يكون هذا التعاون مفيدًا للطرفين."