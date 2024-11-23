تقرير: إيران تحاول عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت مصادر مطلعة أن"إيران تتدخل سراً في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان بهدف إفشالها، ضمان مصالحها في إعادة بناء قدرات حزب الله بعد الحرب"، بحسب تقرير لـ"سكاي نيوز عربية" نشر صباح اليوم السبت.

ومن جهتها ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس الجمعة، أن "لبنان يرفض منح إسرائيل حرية العمل في جنوب البلاد في حال خرق الاتفاق، أو أن يمتد انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى 60 يوما"، ومع ذلك، فإن لقاء الوسيط عاموس هوكشتين مع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هيرتزي هاليفي يُنظر إليه على أنه إشارة إيجابية تشير إلى اتفاق إسرائيلي رغم الإصرار اللبناني. ويقال إن "المناقشات تركز حاليًا على التفاصيل الفنية، وهي خطوة تتبع عادةً اتفاقًا أوليًا لوقف إطلاق النار".

وفي السياق قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الخميس المنصرم، إن "اتصالات جارية من أجل التوصل إلى ترتيب في لبنان، النقطة المحورية فيه هي أن حزب الله لن يكون له حق النقض على إزالة التهديد"، وتابع"الرسالة التي سيتم إيصالها إلى الوسيط عاموس هوكشتين واضحة، إذا كنت تريد إطلاق عملية سياسية لبنانية داخلية، فقد وضعنا الأسس. ويمكن للعديد من الجهات الفاعلة ذات المصالح أن تشارك بقدرات اقتصادية وغيرها".

وشدد على أنه “من وجهة النظر الإسرائيلية، نحن نتحدث عن المنطقة الجغرافية حتى الليطاني، مع موقعين استراتيجيين – في حاصبيا والمطلة”، واضاف"هذه هي اتفاقية 1701، مع الرجوع إلى مختلف الهيئات الدولية للقرار 1559، حيث لن يسمح بدخول أي مجموعات مسلحة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المنطقة تحت الإشراف الأمريكي من خلال لجنة مختصة، ولن تكون هناك منطقة ميتة، وسكانها سيبقون تحت المراقبة الأمريكية، وسيتمكن جنوب لبنان من العودة إلى خط الحدود".