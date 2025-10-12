هذه هي أهم أهداف قمة شرم الشيخ؛ وتوقعات مشاركة أبو مازن

أفادت مصادر مطلعة لقناة i24NEWS أن الهدف الرئيسي من القمة في شرم الشيخ هو دفع قضية "قوة السلام" التي ستصل إلى قطاع غزة وكذلك من أجل الأموال التي ستحوَّل لإعادة إعمار القطاع - هذا ما أفاد به مراسل الشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأحد) . مصدران أكدا أن "لا يجوز أن يكون هناك فراغ" في غزة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لن يصل غدًا إلى القمة في مصر، لكن في وسائل الإعلام العربية تم الإبلاغ أن رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، سيصل. من المتوقع أن يصل مع محمود عباس عدد من القادة الأوروبيين، والعرب، والمسلمين. من المتوقع أن تعقد الاجتماعات بين الوفود المختلفة في ساعات الصباح.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع أن تجري في المدينة الساحلية بجنوب سيناء المفاوضات حول المرحلة الثانية من خطة ترامب. هدف القمة والمحادثات التي ستعقد بعدها هو "تثبيت" وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من العودة للقتال. بالإضافة إلى ذلك، فإن غرفة العمليات المشتركة، التي تعمل من مصر بواسطة طاقم مصري-أوروبي، ستشارك في إدخال المساعدات الإنسانية بل وحتى في الخطوات لإصلاح البنية التحتية للكهرباء في القطاع.