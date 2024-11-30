تركيا تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال كلمة له في منتدى إعلامي في إسطنبول، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى "زيادة الضغط على إسرائيل على الفور لوقف هجماتها بشكل كامل على قطاع غزة". ولفت إلى أن "توسع إسرائيل في هجماتها اتجاه لبنان وإيران يظهر خطأ نتنياهو، لكن بينما يواصل نتنياهو عنفه الهمجي، تلتزم بعض الدول الصمت، بل وتمنع المنظمات الدولية من إيقافه، وهذا الوضع يكشف بوضوح عن نفاق النظام الدولي لإسرائيل وازدواجية معاييره"

وأضاف "الإبادة الجماعية في غزة هي العلامة الأكثر وضوحاً على أزمة شرعية النظام الدولي، وتلقي بظلالها على موثوقية المؤسسات المتعددة الأطراف"، مشيرا إلى أن "اعتداءات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة للسلام في لبنان (يونيفيل) وتصنيفها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) منظمة إرهابية، موقف صارخ آخر من الحكومة الإسرائيلية، حيث يتجاهل رئيسها بنيامين نتنياهو النظام الدولي".

وأكد أنه نتيجة لذلك، لا يمكن للنظام الدولي الحالي أن ينتج السلام والاستقرار، ولا يوفر العدالة أو المساواة، موضحاً أن الجمود الحالي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو مثال على ذلك. وأشار فيدان إلى أن استمرار دعم الأسلحة والذخائر لإسرائيل يجعلها أكثر عدوانية، ولهذا السبب بادرت تركيا بدعم من 52 دولة ومنظمتين دوليتين بإرسال رسالة مشتركة حول هذه القضية إلى الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب المستمرة في غزة.

وأكد فيدان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، فلا يمكن إحلال السلام بأي طريقة أخرى لفترة طويلة.

وعبر وزير الخارجية التركي عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني سينعم حتماً بحياة حرة وآمنة ومزدهرة على أرضه تحت مظلة دولته.