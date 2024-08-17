تقرير: "حماس خططت لاستغلال رفات الجنود البريطانيين المدفونين في غزة واحتجاز الجثث كورقة مساومة"

كشفت الصحف البريطانية "التلغراف" و"ذا صن" و"ديلي ميل"، عن "خطة حماس لاستغلال رفات الجنود البريطانيين المدفونين في غزة" وبحسب المصادر، "اكتشف الجيش الإسرائيلي وثيقة من سبع صفحات تتضمن تفاصيل هذه الاستراتيجية التي طورها حركة حماس".

واضافت المصادر"توضح الوثيقة المؤرخة في 5 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، نية حماس استخراج جثث الجنود البريطانيين لاستخدامها كوسيلة ضغط على حكومة المملكة المتحدة" واضافت "كان الهدف الرئيسي لهذه المناورة التي قامت بها حماس هو إجبار لندن على التراجع عن قرارها بشأن القدس، بعد إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس"، ويسلط هذا الكشف الضوء على التكتيكات المتطرفة التي تخطط لها حماس للتأثير على السياسة الخارجية للدول الغربية.