فرنسا: نواب يطلبون الاستماع إلى عقد جلسة استماع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو

في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف المقبل بالدولة الفلسطينية، أرسلت مجموعة من البرلمانيين، أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية في الجمعية الوطنية، رسالة إلى رئيسها ماثيو لوفيفر، يطلبون فيها بشكل عاجل عقد جلسة استماع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

وتوضح هذه الخطوة التوترات السياسية التي أثارتها المبادرة الرئاسية في فرنسا، في حين لا تزال القضية الفلسطينية تستقطب بقوة المشهد السياسي الفرنسي.

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في هذه الرسالة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان 2025، والتي نشرها نائب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في يون جوليان أودول، يعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء التصريحات الرئاسية الصادرة في 9 أبريل/نيسان الجاري، وخاصة بسبب الاستقبال الإيجابي الذي حظيت به من قبل حماس، واصفين هذا الإعلان بأنه "خطوة مهمة".

واشار النواب في الر سالة إلى أنه"رغم أنه لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، فإن مسلحي حماس ما زالوا يسيطرون على غزة، ولم تنشأ سلطة سياسية فلسطينية بناءة وسلمية، إلا أن هذا القرار يثير تساؤلات خطيرة حول أمن دولة إسرائيل".

ويعتقد البرلمانيون أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في السياق الحالي من شأنه أن يرقى إلى منح دولة لمرتكبي مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتعريض السلام والأمن في المنطقة للخطر بشكل دائم، في غياب المطالب بنزع السلاح، أو تسليم مسلحي حماس، أو إقامة حكم مستقر".

ومن خلال نشر هذه المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدى جوليان أودول رئيس الجمهورية بشكل مباشر: "لقد استقبل إرهابيو حماس للتو إيمانويل ماكرون بعد تصريحه الذي دعا فيه إلى الاعتراف الوشيك بدولة فلسطينية... وإلى جانب عدد من النواب من مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية، نطالب بسماع الوزير جان نويل بارو دون تأخير".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في مقابلة مع قناة "فرانس 5" مساء اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته لمصر، إن "فرنسا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية خلال بضعة أشهر، وقد تتخذ هذه الخطوة في مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو/حزيران المقبل، خلال مؤتمر لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وتابع "يتعين علينا التحرك نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة". هدفنا هو رئاسة هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية، حيث يمكننا استكمال عملية الاعتراف المتبادل (بالدولة الفلسطينية) من قبل عدة أطراف. أنا لا أفعل هذا لإرضاء شخص معين، بل لأنه عادل"