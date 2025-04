فرنسا: نواب يطلبون الاستماع إلى عقد جلسة استماع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو

في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف المقبل بالدولة الفلسطينية، أرسلت مجموعة من البرلمانيين، أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية في الجمعية الوطنية، رسالة إلى رئيسها ماثيو لوفيفر، يطلبون فيها بشكل عاجل عقد جلسة استماع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

وتوضح هذه الخطوة التوترات السياسية التي أثارتها المبادرة الرئاسية في فرنسا، في حين لا تزال القضية الفلسطينية تستقطب بقوة المشهد السياسي الفرنسي.

