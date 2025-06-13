تقرير: "إسرائيل ’تلاعبت’الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية لاستدراج قادة سلاح الجو الإيراني إلى موقع محدد والقضاء عليهم"

كشف مصدر أمني إسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" أن الجيش الإسرائيلي دبّر فخًا متطورًا ضد سلاح الجو الإيراني، متعمدًا استفزاز اجتماع لكبار القادة، الذين تم القضاء عليهم لاحقًا في ضربة موجهة.

وقال المسؤول الأمني: "نفذنا عمليات محددة لمساعدتنا على معرفة المزيد عنهم، ثم استخدمنا هذه المعلومات للتأثير على سلوكهم". وأضاف: "كنا نعلم أن ذلك سيقودهم إلى الاجتماع، والأهم من ذلك، أننا عرفنا كيف نبقيهم هناك".

يُلقي هذا الكشف ضوءًا جديدًا على عملية "Am Kelavi" (صحوة الأسد) الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية. ووفقًا للمصدر، تلاعبت القوات الإسرائيلية عمدًا بالاتصالات والمعلومات الاستخباراتية لاستدراج قادة سلاح الجو الإيراني إلى موقع محدد. وقال المسؤول إن "الضربات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث الفعالية". وبحسب ما ورد، "تم تعطيل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية الإيرانية المخصصة للرد على إسرائيل بشكل استباقي".