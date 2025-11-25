معطيات صادمة : أكثر من نصف ضحايا قتل النساء في إسرائيل ..عربيات

كشف تقرير جديد سيُعرض اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، بطلب من رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف كوهين، عن معطيات خطيرة تُظهر تصاعدًا حادًا في جرائم قتل النساء خلال العقد الأخير، وخصوصًا في عام 2025.

بحسب التقرير، قُتلت 269 امرأة بين عامي 2015–2024، بمعدّل يقارب 27 امرأة كل عام. وسُجّل عام 2024 كأصعب الأعوام في العقد الأخير مع 35 ضحية. لكن الأخطر أن الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2025 شهدت عدد ضحايا مساوٍ تقريبًا لكل عام 2024، ما يدل على موجة تصاعدية بالغة القلق.

الأغلبية من النساء العربيات

تشير البيانات إلى فجوات خطيرة بين المجموعات السكانية:

53% من الضحايا نساء عربيات

42% نساء يهوديات

4% من مجموعات أخرى

ومنذ عام 2019، يتراوح تمثيل النساء العربيات بين 51%–59% من إجمالي الضحايا سنويًا.

فشل في إنفاذ القانون: 46% من جرائم قتل النساء العربيات غير مُحلّلة

يوضح التقرير أن 30% من مجمل جرائم قتل النساء خلال العقد الماضي لم تُحلّ حتى الآن.

لكن الفجوة بين المجموعات صارخة:

46% من جرائم قتل النساء العربيات بقيت بلا حل

مقابل 9% فقط في جرائم قتل النساء اليهوديات

من هم القتلة؟

في القضايا التي تمّ حلّها بين 2015–2025:

50% من الجرائم ارتُكبت على يد الزوج

30% على يد فرد آخر من العائلة

20% على يد شخص معروف غير قريب

ويختلف ذلك بحسب المجموعة السكانية:

بين النساء اليهوديات: 59% قُتلن على يد الزوج

بين النساء العربيات: 41% قُتلن على يد أحد أفراد العائلة غير الزوج، و34% على يد الزوج

تحذيرات لم تمنع الجريمة

يؤكد التقرير معطى مقلقًا آخر:

36% من النساء اللواتي قُتلن عامي 2024–2025 كنّ قد قدّمن شكاوى سابقة حول العنف الأسري.

بين اليهوديات: 43% قدّمن بلاغات سابقة

بين العربيات: حوالي ثلثهن

في مجموعات أخرى: 17%

في جرائم قتل الزوجات، وُجدت شكاوى مسبقة في 41% من الحالات، بينما ارتفعت النسبة إلى 56% عندما كان القاتل أحد أفراد الأسرة الآخرين.

حتى في القضايا غير المحلّلة (حيث لم تُقدّم لوائح اتهام بعد)، وُجدت بلاغات عن عنف أسري في 28% من الحالات—وهو معطى يثير الكثير من التساؤلات حول فعالية منظومة الحماية.

ارتفاع في جرائم القتل المُرتكَبة على يد متعاملين مع أمراض نفسية

سجّل عام 2025 أيضًا تسع جرائم قتل ارتُكبت على يد أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، معظمهم من أفراد العائلة غير الأزواج.