خبير عسكري إسرائيلي :" إسرائيل ستبقي الأجواء السورية مفتوحة رغما عن تركيا وستضرب إيران من عدة اتجاهات"

يأتي هذا على خلفية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى أذربيجان

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.OZAN KOSE / AFP

على خلفية زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أذربيجان وإمكانية أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية الى ايران لاستهداف برنامجها النووي والتساؤل إن كانت ستنفذ مثل هذه الضربة من الأجواء الأذرية، قال الخبير العسكري الإسرائيلي ايتان دانغوت وهو سكرتير عسكري إسرائيلي سابق لوزراء أمن إسرائيليين إن "إسرائيل يمكنها ضرب ايران من عدة اتجاهات بينها من العراق بعد دخولها من الأجواء السورية". لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو

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محلل عسكري إسرائيلي :" إسرائيل ستبقي الأجواء السورية مفتوحة رغما عن تركيا وستضرب إيران من عدة اتجاهات"I24NEWS

وأضاف دانغوت خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "إسرائيل لن لتركيا التموضع في سوريا وستبقي الأجواء السورية مفتوحة، لطالما لن يكون استقرار في سوريا وطالما أن النظام لم يعلن وجهته، لذا لن تسمح إسرائيل لتركيا التموضوع في سوريا بطريقة تمنع حركتها".

رابط الحلقة كاملة: 

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