خبير عسكري إسرائيلي :" إسرائيل ستبقي الأجواء السورية مفتوحة رغما عن تركيا وستضرب إيران من عدة اتجاهات"

على خلفية زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أذربيجان وإمكانية أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية الى ايران لاستهداف برنامجها النووي والتساؤل إن كانت ستنفذ مثل هذه الضربة من الأجواء الأذرية، قال الخبير العسكري الإسرائيلي ايتان دانغوت وهو سكرتير عسكري إسرائيلي سابق لوزراء أمن إسرائيليين إن "إسرائيل يمكنها ضرب ايران من عدة اتجاهات بينها من العراق بعد دخولها من الأجواء السورية". لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو

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وأضاف دانغوت خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "إسرائيل لن لتركيا التموضع في سوريا وستبقي الأجواء السورية مفتوحة، لطالما لن يكون استقرار في سوريا وطالما أن النظام لم يعلن وجهته، لذا لن تسمح إسرائيل لتركيا التموضوع في سوريا بطريقة تمنع حركتها".

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