سوريا: 8 قتلى و23 جريحا بانفجار عبوة ناسفة في سوق بمحافظة حلب

قُتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة إعزار بمحافظة حلب في سوريا، بحسب ما أفاد المركز السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المركز، أن "الحصيلة غير نهائية"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تستمر في إخلاء موقع التفجير وفتح الطرقات، حيث أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع".

وكان سكان وعمال إنقاذ قد أكدوا لرويترز أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 في انفجار سيارة في بلدة أعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.

وأضافوا أن الانفجار وقع أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار.

وقالت قوات الدفاع المدني إن ما لا يقل عن ثلاثين أصيبوا، وأضافوا أن بعضهم إصاباته بالغة وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية.