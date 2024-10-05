نتنياهو يهاجم ماكرون: "من العار أن تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بوقف توريد شحنات الأسلحة التي يتم استخدامها في الحرب على غزة، معتبراً أن "إسرائيل تدافع عن نفسها في 7 جبهات".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تحارب القوى الهمجية التي تقودها إيران، ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبنا".وأضاف: "ومع ذلك، يدعو ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، عار عليهم، هل تفرض إيران حظر أسلحة على حزب الله، والحوثيين، ووكلائها الآخرين؟ بالطبع لا".

وتابع قائلاً: "لكن الدول التي يُفترض أنها تعارض هذا المحور تدعو إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، يا له من عار!"، معتبراً أن "إسرائيل ستنتصر بدعمهم أو بدونه، لكن هذا العار سيستمر لفترة طويلة بعد كسب الحرب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، لراديو فرانس إنتر، بشأن وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في الصراع في غزة "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة القتال في غزة”. وأضاف: "فرنسا لا تقدم أي شيء".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تحرك الأوضاع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة مع إسرائيل. وقال ماكرون: "أعتقد أنه لا يتم سماعنا، لقد قلتها مرة أخرى لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، أعتقد أن هذا خطأ، بما في ذلك ما يتعلق بأمن إسرائيل مستقبلاً"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الاستياء الذي يتولد، والكراهية التي تتغذى" مما يحصل في هذه الحرب.