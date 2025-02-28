مصدر سياسي إسرائيلي: فريق المفاوضات الإسرائيلي يعود الليلة من القاهرة والمفاوضات ستستمر غدا السبت

قال مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن"فريق المفاوضات الإسرائيلي يعود الليلة من القاهرة والمفاوضات ستستمر غدا السبت"، وأعلنت إسرائيل أن مفاوضيها في القاهرة، يسعون لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بهدف تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أفادت أمن وفدين من إسرائيل وحركة حماس وصلا إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي، فيما أفادت مصادر بأن الوسطاء يسعون لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي غدا السبت.

جاء الإعلان، بعد أن سلمت حركة حماس جثامين أربعة رهائن، وكان من المقرر إطلاق سراح آخرهم بموجب شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قال إن "الوفد سيسافر إلى مصر لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض على تمديد الهدنة. قلنا إننا مستعدون لجعل الإطار أطول في مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وإذا كان ذلك ممكناً، فسنفعل ذلك".

وأفاد مسؤولان حكوميان، بأن إسرائيل "تسعى إلى تمديد المرحلة الأولية، مع إطلاق حماس سراح ثلاثة رهائن كل أسبوع مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل".

ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 ينايركانون الثاني المنصرم ، ونتج عنه تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو ألفي أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، إذ تنتهي المرحلة الأولى ومدتها 6 أسابيع، في الأول من مارس/آذار الوشيك.