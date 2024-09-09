إحباط عملية تهريب عشرات المسدسات ومخازن الذخيرة من الأردن إلى إسرائيل

قال المتحدث باسم الشرطة إن جنود وحدة استخبارات حدود النقب بالمنطقة الجنوبية ومفتشي الجمارك في إيلات، أحبطوا أمس (الأحد)، عملية تهريب أسلحة شملت 74 بندقية و61 مخزن أسلحة على معبر "رابين" في العربة من الأردن إلى إسرائيل.

وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، سائق السيارة وراكب آخر، من سكان بير هداج وقرية أخرى، للتحقيق معهم من قبل وحدة استخبارات الحدود التابعة لمنطقة النقب، وذكرت الشرطة أنه "في إطار مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة غير القانونية تقوم المنطقة الجنوبية بقيادة قائد المنطقة - المشرف أمير كوهين، بشكل منتظم لإحباط إدخال المخدرات غير المشروعة من الحدود إلى البلاد، ويشتبه في أن هذه الأسلحة تستخدم من قبل عناصر عدائية وعناصر إجرامية لارتكاب جرائم خطيرة "

وخلال عملية التفتيش التي أجراها مفتشو الجمارك في المعبر الحدودي، عثر على 74 مسدساً من نوع "غلوك" و61 مخزن أسلحة مخبأة في سيارة ميتسوبيشي. وبعد انتهاء التحقيق مع المشتبه فيهما وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدهما، سيتم تقديمهما اليوم إلى جلسة استماع في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالهما وتم حجز السيارة التي استخدمها المشتبه بهم في تنفيذ عملية التهريب لأغراض المصادرة.