تقرير: عائلة نتنياهو طلبت الحصول على حراسة الشاباك لمدى الحياة

طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من اللجنة الاستشارية بأن لا يحصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على حراسة الشاباك لمدى الحياة، إنما عائلته أيضا، والتي تشمل زوجته سارة ونجليه يائير وأفنير.

وذكر موقع "والا" أن جلسة النقاش للمصادقة على هذا الطلب عقدت في 9 حزيران/يونيو، وتقرر في نهايتها عدم نقاش الطلب "في هذا الوقت".

كما وافقت اللجنة على استمرار حراسة نجل نتنياهو يائير من قبل حراس الشاباك من الوحدة لحراسة الشخصيات (730) واستمرار حراسة السيدة نتنياهو من قبل الشاباك، رغم أن ممثل الشاباك في النقاش قال إنه لا يوجد مبرر عملياتي لذلك.

وعقب ديوان رئيس الحكومة ردا على ذلك :"كالعادة، منشورات كاسبيت مليئة بالأكاذيب حول عائلة نتنياهو ورئيس الحكومة".