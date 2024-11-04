تقرير: إيران تخطط لـ "هجوم قوي ومعقد" ضد إسرائيل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (الاثنين) أن إيران بعثت برسالة دبلوماسية إلى مسؤولين رسميين من مصر والبحرين وعمان، تفيد أنها تخطط لهجوم معقد يشمل رؤوسًا حربية أكثر قوة وأسلحة أخرى ضد إسرائيل. وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت من رد "قوي ومعقد".

وبحسب التقرير، أوضح المسؤولون في الجمهورية الإسلامية أن إيران لا تنوي استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار فقط كما في الهجمات السابقة، وأن كل صاروخ سيكون له رؤوس حربية أكثر قوة، كما أبلغت إيران الدبلوماسيين العرب أن الجيش سيشارك في ذلك وتدعي أنها فقدت أربعة جنود ومدنيًا في الهجوم الإسرائيلي

بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن إيران ستكون قادرة على استخدام أراض في العراق لجزء من ردها، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "ولكن بطريقة أكثر عدوانية بكثير من المرة السابقة".

وقال مسؤول إيراني: "العامل الآخر في ردنا هو الانتخابات الأمريكية. لسنا مهتمين بالتأثير على الانتخابات بالهجوم"، لكنه أوضح أن الرد سيأتي بعد الانتخابات ولكن قبل تنصيب رئيس جديد الرئيس في يناير/كانون ثاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "ردنا على العدوان الإسرائيلي سيكون حاسما. وسنستخدم كل الخيارات للرد على الهجوم الإسرائيلي".

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن "أسلوب الرد الإسرائيلي المقبل يعتمد على حجم الهجوم الإيراني. وحتى الآن، تجنبت إسرائيل الإضرار بالمنشآت النفطية والنووية الإيرانية، لكن هذه الحسابات قد تتغير".