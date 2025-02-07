تقرير: تحضيرات لقمة عربية طارئة بالقاهرة نهاية فبراير الجاري وقمة بغداد في أبريل الوشيك بشأن غزة

كشفت مصادر دبلوماسية، أن "الموعد المقترح لعقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين، في العاصمة المصرية القاهرة، قرر في 27 فبراير/شباط الجاري، برئاسة مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، فيما قالت مصادر إن "القمة العربية الدورية المقررة في بغداد تقرر تأجيلها إلى أواخر أبريل/نيسان الوشيك". بحسب ما أورته "الشرق".

وقالت المصادر إن "القمة التي يجري الإعداد لها تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، مشيرة إلى أنه "مقترح عقد القمة يلقى توافقاً عربياً بين الدول الأعضاء، لافتة إلى أن حراكاً دبلوماسياً كبيراً تشهده الجامعة العربية والدول الأعضاء لعقد عدد من الاجتماعات سواء على المستوى الوزاري أو القمة".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الجمعة، أن بلاده تدعم عقد قمة عربية طارئة في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية، أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وموحد"، مشدداً على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وأكد وزير الخارجية البحريني أهمية استمرار المشاورات السياسية بين الدول العربية بخصوص التطورات في المنطقة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقالت مصادر لـ"الشرق"، إن القمة العربية الدورية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة العراقية بغداد، في مارس المقبل، تقرر تأجيلها إلى أواخر أبريل بسبب توافق الموعد الأول مع شهر رمضان.

وكان وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية، زار مؤخراً العاصمة العراقية بغداد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، لمتابعة الاستعدادات التي تقوم بها دولة العراق لاستضافة القمة، سواء كانت استعدادات إدارية أو لوجيستية أو مراسمية.

واعتبر زكي أن الزيارة كانت إيجابية للغاية، حيث تناول العديد من الموضوعات المطروحة على طاولة القمة مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية فؤاد حسين، بهدف نجاح هذه القمة.

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة خاصة مع "الشرق"، تعليقاً على استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة، إن "عقد القمة في بغداد حدث مهم، ويكتسب أهميته لأنه يأتي في ظرف عصيب تمر به المنطقة، ويُمثل استحقاقات مهمة أيضاً، حيث المطلوب من الجامعة العربية والدول العربية أن تبين موقفها من مختلف القضايا كما يحصل في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى باقي الدول العربية".