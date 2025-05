"فصائل موالية لتركيا" || الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات وكيانات تابعة للشرع

رغم أن الاتحاد الأوروبي ألغى عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على النظام السوري السابق، لكنه فرض اليوم عقوبات على قيادات وكيانات تابعة لحكومة الشرع بسبب المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري، من أبرزهم محمد الجاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد (أبو بكر) وهي قيادات وكيانات موالية لتركيا.

أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات أن العقوبات فرصت على "فصائل تابعة لحكومة أحمد الشرع وهي الحمزات والعمشات وفرقة السلطان سليمان شاه، وشخصيتان كان الشرع يعتمد عليهم الأول العميد محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) والعميد سيف بولاد (أبو بكر)، هذه العقوبات تؤكد أن ما ارتكب في الساحل جرائم حرب وأن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الشرع"، جاء هذا القرار بناء على لجان أوروبية قامت بفحص الوضع وأعدت تقارير مفصلة عن الموضوع.

ويشار إلى أبو عمشة مسؤول منطقة أمن حماة وقائد الفرقة 25 في الجيش السوري، ويشار الى أن هذه المجموعات التي فرضت عليها عقوبات تابعة لتركيا وولائها لها، وتعتبر هذه العقوبات ضربة لأردوغان وأتباعه في سوريا

من جانب آخر "رفع العقوبات يأتي في إطار دعم الشرع من خلال خطوات اقتصادية، حتى ينتعش الاقتصاد السوري ويعود الى سابق عهده"، في حين أن العقوبات قدمت تطمينات إلى الساحل السوري أنه لن تكون جرائم وانتهاكات أخرى ، رغم أن حكومة الشرع لم تعاقب أحد حتى الآن.

https://x.com/i/web/status/1927743470191493556