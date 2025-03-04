استعداد لهجوم إسرائيلي؟ "خبراء من روسيا زاروا إيران"

زار عدد من كبار خبراء الصواريخ الروس إيران خلال العام الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء صباح اليوم (الثلاثاء). وتأتي هذه الزيارات في الوقت الذي تعمل فيه الجمهورية الإسلامية على تعميق تعاونها الأمني ​​مع موسكو، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات السفر وبيانات التوظيف.

ودُعي خبراء الأسلحة للسفر من موسكو إلى طهران على متن رحلتين يومي 24 أبريل/نيسان و17 سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وأفيد أيضًا أن هؤلاء هم من كبار العسكريين في روسيا، اثنان منهم برتبة مقدم واثنان برتبة رائد. تتضمن سجلات الطلبيات أرقام جوازات سفر الرجال، حيث يحمل ستة من السبعة البادئة "20" - وهو جواز سفر يستخدم في الأعمال الرسمية للدولة، ويتم إصداره للمسؤولين الحكوميين في رحلات عمل دولية والأفراد العسكريين المتمركزين في الخارج.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإيرانية لرويترز إن الخبراء قاموا بزيارات عديدة لمواقع إنتاج الصواريخ الإيرانية العام الماضي، بما في ذلك منشأتان تحت الأرض، وبعض الزيارات تمت في سبتمبر/ايلول. ولم يحدد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الأمنية، المواقع.