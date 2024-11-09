قطرتنسحب من جهود الوساطة في غزة وتبلغ واشنطن بقرارها، وترى أن "وجود مكتب حماس بالدوحة لم يعد مبررا"

أعلنت قطر ، مساء اليوم السبت، أنها ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى تُظهر كل من حماس وإسرائيل رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات"، وأضافت أنها أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها. فيما ذكرت وكالة "أ ف ب" نقلا عن مصدر دبلوماسي، مساء اليوم السبت، أن "القطريون يرون أن مكتب حماس في الدوحة لم يعد يخدم هدفه".

وفي وقت سابق من اليوم اعتبرت مصادر في حركة حماس، أن التسريبات الأميركية بشأن مطالبة قطر بترحيل قيادات الحركة، "واحدة من أدوات الضغط عليهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفق شروط إسرائيل"، مشيرة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها الإدارة الأميركية بهذا الخيار".وأكدت عدة مصادر في حماس، أن "قيادة الحركة لم تتلق أي طلبات من قطر بهذا الشأن".

ورجحت المصادر أن تكثف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغوطها على الحركة في هذه المرحلة في محاولة منها للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل مغادرتها البيت الأبيض، وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهامه في العشرين من يناير المقبل.