تقرير: ثلاث شركات طيران كبرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن يونايتد ودلتا وإيرلاينز وبريتش إيرويز ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من يوم غد الخميس. يأتي القرار وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في أعقاب الاغتيالات المستهدفة الأخيرة في إيران ولبنان.

وأخطرت يونايتد إيرويز، التي تشغل 14 رحلة أسبوعيًا إلى تل أبيب، عملائها بإلغاء الرحلات الجوية للأيام القادمة. كما أعلنت دلتا إيرويز عن إلغاء الرحلات خلال الـ 48 ساعة القادمة.

فيما قررت الخطوط الجوية البريطانية أيضًا إيقاف الرحلات الجوية إلى إسرائيل؛ ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعليق سيستمر ليوم واحد أم سيمتد إلى 48 ساعة. وستتوقف جميع الطائرات المتأثرة في لارنكا ولن تتجه إلى مطار تل أبيب

تأتي عمليات الإلغاء في أعقاب اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، واستهداف القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت على يد الجيش الإسرائيلي.

وقد أدت هذه الحوادث إلى زيادة التوترات الإقليمية بشكل كبير، مما دفع شركات الطيران إلى اتخاذ تدابير احترازية وسط ضربة انتقامية محتملة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة.