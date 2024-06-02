أدى اليمين الدستورية .. من هو ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الصباح؟

أفادت الوكالة الرسمية "كونا", أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح, اليوم الأحد، استقبل ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير.

وأضافت الوكالة نقلا عن أمير الكويت قوله بعد أداء ولي العهد لليمين الدستورية: "نهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد".

وأضاف الأمير: "فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته".

وأصدر أمير الكويت، السبت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من توليه الحكم خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد عام 1953، وتولى رئاسة الوزراء لـ4 حكومات خلال الفترة من نوفمبر 2019 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وحتى مايو 2022 في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية، في قسم الشؤون العربية من عام 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989، بحسب وكالة "كونا".

وفي العام 1995، تم تعيينه سفيراً لبلاده في السعودية، ومندوبا للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي من 1995 إلى 1998.

وفي العام 1998، بدأ الشيخ صباح تجربة جديدة بعيدة عن الدبلوماسية، حيث عيّن رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام في 2008.

عاد بعدها الشيخ صباح إلى الدبلوماسية مرة أخرى، حيث تسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وفي العام التالي 2012، عُيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما أعيد تعيينه بين العامين 2012 و 2016، عدة مرات في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، مع تكرار حل وتشكيل الحكومة.

وفي العام 2019، اختاره أمير الكويت الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليكون رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفي العام التالي، 2020، اختار أمير الكويت السابق، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتشكيل ثاني حكومة برئاسته.

حصل الشيخ صباح الخالد خلال مسيرته الدبلوماسية والحكومية الطويلة، على عدد من الأوسمة، بينها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998، ووسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.