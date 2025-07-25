مصر وقطر: أحرزنا بعض التقدم في المفاوضات حول غزة وتعليقها جاء لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى"

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أعلنت وزارتا الخارجية في مصر وقطر في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن "إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة 3 أسابيع بين حركة حماس وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في غزة"، أشارتا إلى أن"تعليق المفاوضات جاء لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى"، معتبرة أن ذلك يعد "أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة".

وأكد الجانبان "بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية على التزامهما باستكمال الجهود، وصولا إلى اتفاق شامل، لوقف إطلاق النار في القطاع".

وأكدا الجانبان على أنهما تواصلان "جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى". ودعا إلى "عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود، والتأثير على مسار العمل التفاوضي"، وشددا على أن "هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات".

كما حث البلدان وسائل الإعلام الدولية على "التحلي بالمسؤولية، وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دوراً في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع".