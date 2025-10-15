إسرائيل تنوي البدء بدفع إجراءات محاكمة عناصر النخبة هذا الأسبوع

بعد الإفراج عن جميع المختطفين الأحياء، ستبدأ حكومة إسرائيل هذا الأسبوع بدفع إجراءات محاكمة عناصرالنخبة، حسبما نشر مساء أمس (الثلاثاء) محلل الشؤون القانونية في i24NEWS، أفیشاي غرينسايغ

حتى الآن لم تتعامل الحكومة مع هذا الأمر، بحجة أن مجرد الحديث عنه قد يضر بالمخطوفين أو يدفع حماس للمطالبة بإطلاق سراحهم في صفقة أو استخراج تعهد من الحكومة بعدم طلب حكم الإعدام بحقهم. قرار الكابينيت كان عدم الخوض بهذا الموضوع مطلقًا.

لكن الطريق حتى تقديمهم للمحاكمة لا يزال طويلاً، ويتطلب تعديلات تشريعية وقراراً استراتيجيًا بخصوص الطريقة الصحيحة لإدارة الحدث. هناك عدة مئات من عناصر النخبة أو الغزيين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ويقبعون قيد الاعتقال الإسرائيلي.

كما ذُكر، بدأت المناقشات بعد عودة 20 مختطفًا أحياء إلى إسرائيل وسبعة مختطفين جثامين. قدروا في إسرائيل، أن حماس امتنعت عن تسليم المزيد من المختطفين القتلى الذين بحوزتها، إذ لا يزال هناك في القطاع 21 مختطفًا من قتلى. من المتوقع أن تنضم قوة دولية إلى الجهود للعثور عليهم جميعًا، حيث إن هذه الخطوة قد تستغرق وقتًا.