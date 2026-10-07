على خلفية تحذير رئيس الشاباك دافيد زيني في اجتماع الكابينت الذي كُشف عنه مساء أمس في i24NEWS من البنى التحتية العسكرية والتنظيمات في البلدات البدوية في النقب، توجه رئيس معهد ريفمان لتطوير النقب حجاي ريزنيك صباح اليوم (الأربعاء) إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى رئيس الشاباك مطالبًا بإعلان "حالة طوارئ وطنية" في النقب واعتماد خطة المعهد بشكل فوري.

يأتي التوجه بعد النشر في i24NEWS، والذي بحسبه حذر زيني في اجتماع الكابينت الأخير من أماكن في البلدات البدوية حيث توجد، بحسب قوله، بنى تحتية عسكرية تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بإحباطها بشكل مستمر. ووفقاً للنشر، فقد حذر رئيس الشاباك أيضاً من تنظيمات بحجم كتائب عسكرية.

في رسالة إلى نتنياهو ورئيس الشاباك، كتب رزنِك أن التحذير ينضم إلى تقارير وتحليلات المعهد وإلى أقوال مسؤولين كبار سابقين في جهاز الأمن. إلى جانب ذلك، يُشدد في الرسالة على أن "الغالبية الساحقة" من السكان البدو في النقب هم أشخاص طبيعيون، يحترمون القانون ويرغبون في حياة هادئة. ويدعي المعهد أن المشكلة المركزية هي الفراغ السلطوي، والذي تستغله - بحسب ادعائه - جهات معادية بشكل منهجي.

المخاوف: استهداف قواعد الجيش الإسرائيلي والمحاور الرئيسية

في معهد ريفمان يعرّفون النقب بأنه "الجبهة الثامنة" بسبب تركيز الأصول العسكرية والاستراتيجية في المنطقة. في الرسالة يُذكر من بين أمور أخرى قاعدة سلاح الجو نفاطيم، وقواعد حاتسريم وتسئيليم، ومجمعات رمات حوفيف.

في المعهد يحذرون من سيناريو تكون فيه أعمال شغب وإغلاق طرق قد تُمكن من فصل القواعد العسكرية عن المحاور الرئيسية لحركة المرور، وكذلك تُمكن خلايا مسلحة قادمة من جنوب جبل الخليل أو عبر ثغرات في الحدود من الوصول بسرعة إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يُدعى أن الجمع بين طائرات مسيرة مفخخة، إطلاق نار من بعيد ورشقات صواريخ قد يُضعف قدرة سلاح الجو على العمل.

في الرسالة يُدعى أيضاً أن في النقب يوجد مخزون كبير من وسائل القتال غير القانونية. وفقاً للتقديرات المذكورة في الرسالة، الحديث هو عن 100-130 ألف قطعة سلاح ووسيلة قتال، من بينها وسائل تسربت أو سُرقت من قواعد الجيش الإسرائيلي. ويدعي المعهد أيضاً بوجود سوق للسلاح الإجرامي الفعّال وبضبط مئات العبوات الناسفة سنوياً.

في المعهد يطالبون بسلسلة من خطوات الطوارئ. من بين أمور أخرى، يُقترح الإعلان عن المنطقة المسماة "غلاف نيفاطيم" كمجال أمني وطني قانوني وفرض قواعد إنفاذ مشددة حول قواعد الجيش الإسرائيلي والمنشآت الاستراتيجية. كما يقترح المعهد تنفيذ عملية وطنية للعثور على الأسلحة غير القانونية وإزالتها، مع منح صلاحيات واسعة للتفتيش والاعتقال استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية.

توصية إضافية هي تعيين جهة حكومية منسقة تركز النشاط بين الجيش الإسرائيلي، الشرطة، الشاباك ومكاتب الحكومة. بالمقابل، يدعو المعهد لتقليص الحوافز لتعدد الزوجات، وتنظيم السكن عند البدو ولتعزيز الحوكمة المدنية من خلال الاستثمار في التعليم، البنية التحتية والاقتصاد.

في ختام الرسالة كتب رزنیک أنه هناك حاجة لـ"استيقاظ فوري" في ظل الواقع في النقب، ودعا إلى إعادة فرض السيادة على المنطقة وتعزيز أمن جميع سكان النقب - اليهود والبدو على حد سواء.