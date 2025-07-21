بعد التحذيرات: إيران ستجري محادثات نووية مع دول أوروبا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صباح الاثنين، أن بلاده ستجري محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وستُعقد المحادثات في إسطنبول، تركيا، يوم الجمعة، بعد أن حذّرت الدول الأوروبية الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إيران. ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في المحادثات.

وتأتي المحادثات المقررة بعد أن أجرى وزراء خارجية دول مجموعة الثلاث، بالإضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أول محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس منذ الحملة ضد إيران قبل نحو شهر.

الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 - والذي رفع العقوبات عن الدولة الشرق أوسطية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وقد أعلنت هذه الدول أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران من خلال "آلية إعادة فرض العقوبات" بحلول نهاية أغسطس/آب إذا لم تُستأنف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي عُقدت قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو لم تُسفر عن نتائج ملموسة.

وصرح عراقجي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث دورًا، فعليها التصرف بمسؤولية، والتخلي عن سياسة التهديد والضغط البالية، بما في ذلك "آلية إعادة فرض العقوبات"، التي لا تستند إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني". يمكن استخدام آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمان، لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تريد القوى الغربية خفضه إلى الصفر لتقليل أي خطر لتطوير الأسلحة.