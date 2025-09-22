تسونامي الاعترافات : مالطا تنضم وتعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

مالطا ستعلن اليوم (الإثنين) عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، كان قد أعلن لأول مرة عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالفعل في شهر مايو\أيار، لكن مؤتمر الأمم المتحدة تأجل. وقال إن هذه "قرار تاريخي" وإن مالطا ما زالت ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة.

للدولة تاريخ من الدعم للأهداف الفلسطينية والجهود لحل الدولتين، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. زوجة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق، ياسر عرفات، أقامت في الجزيرة لعدة سنوات.

هذا المساء ستُفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - حيث من المتوقع أن تعترف دول أخرى بالدولة الفلسطينية في إطار المبادرة الفرنسية السعودية لحل الدولتين.

كندا، بريطانيا، أستراليا والبرتغال أعلنوا أمس عن اعترافهم بالدولة الفلسطينية. في بيان أصدره رئيس وزراء كندا مارك كارني، كُتب أن "حكومة إسرائيل تعمل على توسيع المستوطنات، وهو أمر غير قانوني - وعدوانها المستمر ضد غزة قد قتل عشرات الآلاف من المدنيين".

قال أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، بالإضافة إلى ذلك إن "رئيس السلطة الفلسطينية تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية وتنفيذ إصلاحات جوهرية في التمويل، في الإدارة وفي التعليم"، וציין أن خطوات دبلوماسية إضافية، بما في ذلك فتح سفارات، ستُنظر فيها عندما تتقدم السلطة في التزاماتها. وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية اليوم "من أجل إحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، ولحل الدولتين".

عدد كبير من الدول، من بينها فرنسا، فنلندا، نيوزيلندا وغيرها، أعلنت أيضًا مؤخرًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الشهر الماضي أفيد أن القيادة في رام الله تدرس إعلان نفسها من جانب واحد كدولة، خلال الجمعية العامة في نيويورك. من المتوقع أن يبقى هذا الخطوة تصريحًا فقط وبدون معنى عملي.