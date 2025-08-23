عشرات العائلات العربية في وادي عارة داخل إسرائيل تهدم منازلها بأيديها

قد يعجبك أيضًا -

العشرات من سكان منطقة وادي عارة اضطروا الى هدم بيوتهم بأيديهم خلال السنوات الماضية ، ويقول أحمد ملحم - رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المأوى بأن هناك "مئات البيوت المرشحة للهدم بشكل أو بآخر، منهم من يختار أن يهدم بيته بنفسه، ومنهم من لا يتجرأ على ذلك" وأشار التقرير الذي أعده مراسلنا سعيد محاجنة الى زيادة وتيرة الهدم الذاتي في منطقة وادي عارة خلال السنوات الأخيرة واستعرض استفحال الوضع في التقرير الميداني أعلاه.