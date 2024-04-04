الإعلان عن وفاة ليدور ليفي ضحية هجوم غان يفني متأثرا بجراحه

أعلن مركز تل أبيب إيخيلوف الطبي وفاة المواطن الإسرائيلي ليدور ليفي، الذي تعرض لاعتداء قاتل في غان يفنه يوم الأحد وتوفي صباح اليوم متأثرا بجراحه.

الراحل ليدور ليفي (34 عاما)، مهندس برمجيات، ترك وراءه زوجة حامل، وطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، ووالدين، وأخًا وأختًا.

وروت العائلة أن ليفي "كان أبًا وشريكًا وأخًا وابنًا مثاليًا، رجلًا مليئًا بالحب والنبل والإخلاص. كان مرساة لعائلته وقدوة لمن حوله. كرس نفسه لمساعدة الناس بتواضع، لقد ترك ليدور فراغاً كبيراً في قلوبنا، سنستمر في العيش وفق القيم التي غرسها فينا ليدوم ذكره".

أصيب ليدور بجروح خطيرة عام 2009 خلال نشاط عملياتي في غزة عندما كان مقاتلا في سلاح الهندسة القتالية، ورغم إعفائه من الاحتياط إلا أنه حاول العودة والالتحاق في الحرب الحالية.