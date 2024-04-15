تقرير: بعد الهجوم الإيراني السعودية مارست ضغوطات لمنع توسع الصراع

في أعقاب الهجوم الإيراني، أجرت السعودية الليلة (الاثنين) سلسلة من المحادثات مع قادة المنطقة ومارست ضغوطات لمنع توسع الصراع. السعوديون تابعوا عن كثب إطلاق مئات المسيرات صواريخ كروز والصواريخ البالستية من ايران تجاه إسرائيل، ووفقا لمصادر عربية، شاركت السعودية بالتصدي لهذه الصواريخ والمسيرات لكن لا توجد أي شهادة حقيقية لهذه المزاعم. تطرق مسؤول مقرب من العائلة المالكة السعودية خلال حديثه مع N12 لما يحدث من وراء هذه التقارير وعن احتمالات التطبيع.

وأوضح المسؤول المقرب من العائلة المالكة :"السعودية غير مستعدة لاستغلال مجالها الجوي لتهديد جيرانها بما يشمل إسرائيل، لذلك منعت مرور الصواريخ والمسيرات". وتابع :"لا يمكن أن تتحول المنطقة الى بيئة يصاب بها الضحايا الأبرياء وجيرانها وتابع "نسعى للحفاظ على أمن المنطقة قدر الإمكان والتعاون الأمني، هذه الظروف مطلوبة لازدهار الشرق الأوسط هذه الفترة- أيضا الأردن عملت بالتنسيق وبتعاون عسكري مع الحليف الأمريكي".

وتابع المسؤول خلال تطرقه الى نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة :"لا يهمنا من يسيطر في إسرائيل يمين أو يسار، يهمنا إنهاء الظلم في الأراضي الفلسطينية وإعادة جميع الحقوق الى أصحابها. هذا الأمر الوحيد الذي يمنع الرياض اليوم من التطبيع مع إسرائيل". وبخصوص الهجوم الإيراني علق المسؤول إن السعودية تطالب كلا الجانبين التصرف مع ضبط النفس "لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحرب"

وفي ظل المخاوف من التصعيد، أجرت السعودية مباحثات مع قادة المنطقة لمنع توسع الصراع، وتحدث وزير الخارجية فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان ومع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن, أيضا وزير الدفاع خالد بن سلمان تحدث الليلة مع وزير الدفاع لويد اوستن، عن الشراكة الاستراتيجية بين الدول وعلى الجهود لاحتواء التصعيد العسكري. إضافة لذلك، تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول "التصعيد الأخير وتداعياته على أمن واستقرار الشرق الأوسط".