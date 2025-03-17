الشيخ موفق طريف يوضح لـ i24NEWS حقيقة هدف زيارة مشايخ دروز سوريين إلى إسرائيل

شدد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل الشيخ موفق طريف خلال مقابلة مع i24NEWS ان زيارة رجال الدين الدروز السوريين هي زيارة دينية بحتة لرجال دين من اجل اداء الصلوات في مقام النبي شعيب فقط، ولا يوجد لها اي بعد سياسي.لمشاهدة اللقاء في الفيديو ادناه

ورد على المزاعم التي تقول ان "بعض الدروز في سوريا يتماهون من اجل انشاء كيان درزي او ضم جبل الدروز في سوريا تحت السيادة الإسرائيلية" وقال:"انه لأمر مضحك، وهي عارية عن الصحة، سمعنا جميعا ما قاله نتنياهو انه يريد توسيع المنطقة العازله ققط".واكد " نحن لا نتدخل بالشؤون السورية الداخلية".وتحدث ان الزيارة شملت لقاءات مؤثرة بين اقارب لم يجتمعوا مع بعض منذ سنوات طويلة