في اليوم الذي سقط فيه صاروخ حزب الله على ملعب كرة القدم في مجدل شمس في هضبة الجولان قبل حوالي أسبوعين، وصل أحد كبار مسعفي نجمة داود الحمراء، آدم الصفدي، إلى مكان الحدث وفوجئ بالعثور على ابنته وقد فارقت الحياة، وعلى الرغم من ذلك، واصل علاج الجرحى وتمكن من إنقاذ حياة آخرين.

صفدي (50 عاما)، الذي يعيش مع عائلته في البلدة، يعمل كمسعف كبير في محطة نجمة داود الحمراء في قرية مسعدة منذ 17 عاما، ظهر يوم السبت 27 تموز/يوليو، وهو في طريقه إلى منزله من حفل زفاف في المنطقة، التقى بابنته الصغري فينيس البالغة من العمر 12 عامًا، وصديقتها التي ترتدي ملابس كرة القدم، وأبلغته أنها ستلعب مع أصدقائها في ملعب كرة القدم التابع للمجلس. بعد ساعات قليلة انطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الشمالية.

Eastern Galilee and Golan Regional Council

وبينما كان آدم يتشارك مع زوجته قلقه بشأن فينيس، سُمع صوت الصافرات أيضًا في منطقة منزلهم وبعد ثوانٍ قليلة، سمع دوي انفجار قوي. وبدون تردد، قرر الخروج مع زوجته إلى الملعب، حيث يغطي الدخان الأسود مجدل شمس، وتمتلئ الشوارع بالناس القلقين والخائفين.

بمجرد دخوله إلى الملعب، أدرك أن هذا كان حدثا كبيرا. ذهب إلى الداخل للبحث عن فينيس، وسط الضجة وجدها وصديقتها ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة. تعرف عليهم من خلال ملابس كرة القدم التي كانوا يرتدونها. تردد صفدي للحظة، وأخذ نفسًا عميقًا وطلب منهم تغطيتهم ببطانية. وبعد ذلك، واصل علاج ضحايا الكارثة الآخرين، بما يتناسب مع منصبه كمسعف كبير في نجمة داود الحمراء.