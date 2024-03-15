الجيش الإسرائيلي:"تفريغ 115 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى ميناء غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تفريغ 115 طنا من المساعدات الغذائية والمياه من 12 شاحنة سيتم توزيعها في شمال غزة من قبل منظمة ’وورلد سنترال كيتشن’ الإنسانية".

وأكد الجيش الإسرائيلي على أن "قارب الإنقاذ WCK وصل مؤخرًا إلى غزة بعد خضوعه لفحص أمني كامل"، مشيرا إلى أنه "تم تسليم المساعدات بالتنسيق مع المجتمع المدني”. وأضاف “نؤكد على أن دخول المساعدات الإنسانية لا يشكل انتهاكا للحصار الأمني ​​البحري”.