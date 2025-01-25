بعد 477 يومًا من الأسر: ليري الباغ وكارينا أرييف ونعاما ليفي ودانييلا جلبوع يعدن إلى إسرائيل

تم إطلاق سراح ليري الباغ، وكارينا أرييف، ونعمة ليفي، ودانييلا جلبوع، صباح اليوم السبت، في مشهد نظمته حركة حماس في ساحة فلسطين في غزة. وكانوا يرتدون الزي العسكري الذي وفرته لهم حماس، وأُجبرن على الوقوف على منصة أمام حشد من الناشطين، حيث كان عليهم أن يبتسمن ويلوحن للحشد.

وتم تسليم النساء الأربع، اللواتي كن ضمن وحدة مراقبة عسكرية في ناحال عوز، في وقت لاحق من اليوم السبت إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قلب الساحة، محاطين بمقاتلي حماس. وتوجهن نحو سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت تنتظرهن.

وقامت فرق طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بفحصهن فور نقلهن من الصليب الأحمر إلى القوات الإسرائيلية في نقطة الالتقاء مع الجيش في غزة، أخبرتهن الضابطات الأوائل اللواتي استقبلوهن أن والديهن يشاهدونهن على الهواء مباشرة. وبعد ذلك نظر الرهينات السابقات إلى الكاميرا وابتسمن عاطفياً تجاه عائلاتهم.

ويظهر في اللقطات التي بثها الجيش الإسرائيلي بعد ذلك النساء الأربع وهن يخلعن الزي العسكري الذي قدمته لهن حماس، ويحتضنن الضباط الإسرائيليين عاطفياً ويبتسمن للكاميرات. وأخيرًا تم نقلهن إلى مركز الاستقبال في ريم، حيث كان آباؤهن ينتظرونهن بعد 477 يومًا من الأسر لدى حماس.

ولا يزال المراقب العسكري الخامس، أجام بيرغر، أسيراً في غزة. كما انتهكت حماس الاتفاق من خلال عدم إطلاق سراح الرهينة المدنية أربيل يهود، التي كانت من المقرر أن تكون جزءًا من مجموعة المفرج عنهن.