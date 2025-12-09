تحت ضغط أمريكي: إعادة فتح معبر الكرامة \ اللنبي لنقل المساعدات والبضائع

جاء القرار بعد ضغوطات أمريكية : أفادت مصادر أمنية الإسرائيلية اليوم عن إعادة فتح معبر الكرامة (جسر أللنبي) أمام شحن البضائع والمساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، عقب الهجوم الذي نفذه سائق شاحنة أردني قبل أشهر وأسفر عن مقتل حارسين إسرائيليين في المعبر.

وأوضح المسؤول أن التحضيرات الأمنية اللازمة جرت خلال الأسابيع الماضية على جانبي المعبر، الإسرائيلي والأردني، حيث تم تشديد إجراءات الفحص والتفتيش للسائقين الأردنيين ومحتويات الشاحنات، بالإضافة إلى تخصيص قوات أمنية مخصصة لحماية المعبر وضمان سير العمليات بسلاسة.

وبحسب التوجيهات الإسرائيلية الصادرة عن المستوى السياسي، سيبدأ المعبر اعتبارًا من يوم غد الأربعاء نقل البضائع والمساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التأكيد على أن جميع الشاحنات المخصصة لغزة ستتم مرافقتها وتأمينها بعد فحص أمني دقيق لضمان سلامة العملية.