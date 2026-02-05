قاما بمهام أمنية: اتهام شابين إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

ألقت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) القبض على مواطنين إسرائيليين في العشرينات من عمرهما، للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران مقابل تلقي مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية. وبعد التحقيق، تم تقديم بيان النيابة العامة اليوم (الخميس) تمهيداً لتقديم لائحة اتهام رسمية ضدهما.

فرض أمر حظر نشر على معظم تفاصيل القضية. وفقًا للتفاصيل التي يُسمح بنشرها، تم اعتقال الاثنين خلال شهر يناير 2026 بشبهة ارتكاب جرائم أمنية خطيرة تتعلق بالاتصال بعناصر استخبارات إيرانية.

في تحقيقهم لدى الوحدة المركزية (يمار) للشرطة في منطقة السامرة وجهاز الشاباك، تبيّن أنه خلال الأشهر الأخيرة كانوا على اتصال مع جهات استخباراتية إيرانية ونفذوا لهم مهام أمنية مختلفة، مع علمهم بأنهم يعملون بتوجيه إيراني. كما ذُكر، أدار الاثنان علاقة مع تلك الجهات مقابل تلقي أموال.

في وقت سابق اليوم نشرنا لأول مرة أن تقريراً محدثاً للشاباك يشير إلى ظاهرة مقلقة في إسرائيل: جهات أمنية ترصد إسرائيليين يتواصلون بشكل مبادر مع جهات إيرانية ويعرضون العمل لصالحهم مقابل المال. الإيرانيون يفضلون تجنيد يهود إسرائيليين كأولوية قصوى، ومعظم محاولات التجنيد الناجحة في السنتين والنصف الأخيرتين كانت مع مواطنين إسرائيليين من جميع القطاعات.

تفيد وجهة النظر أيضاً بأن هناك ضررًا بالسمعة لإسرائيل، نتيجة نجاح الإيرانيين في تجنيد مواطنين وسكان من دولة إسرائيل للعمل ضدها.